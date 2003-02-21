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Малыгина Ксения Дмитриевна
Малыгина Ксения Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.2003
Пол
Женский
Отец
Малыгин Дмитрий Александрович
1969 г.р.
Мать
Малыгина (Ионова) Татьяна Анатольевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2003
Отец:
Малыгин Дмитрий Александрович
Мать:
Малыгина Татьяна Анатольевна
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