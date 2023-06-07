Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Лунев Ефим Феофанов
Лунев Ефим Феофанов
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лунев Феофан Ипполитов
Около 1717 г.р.
Мать
Анисья Федорова
Около 1730 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лунев Феофан Ипполитов
Мать:
Анисья Федорова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия