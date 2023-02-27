Александрова Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челпанов Парферий Семёнович
Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Елена Семёновна
Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Елена Семёновна
Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич
Смерть
Неизвестно