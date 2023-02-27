Александрова Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челпанов Парферий Семёнович

Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Елена Семёновна

Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Елена Семёновна

Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Челпанов Семён Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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