Зайцева (Валтышева) Екатерина Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Валтышева) Екатерина Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валтышев Исидор

Мать: Валтышева (Шиляева) Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Глеб Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Глеб Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Глеб Иванович

Смерть
Неизвестно

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