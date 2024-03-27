Хусаинова (Рахимова) Гульчира Губайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Рахимова) Гульчира Губайдулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Рахимов (Мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Мать: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Камиль

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Камиль

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Камиль

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Камиль

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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