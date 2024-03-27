Хусаинова (Рахимова) Гульчира Губайдулловна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Рахимов (Мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович
Мать: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусаинов Камиль
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1955
Смерть
Неизвестно