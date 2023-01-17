Мосолова Ефимия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Мосолов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Мосолов Иван Петров
Отец ребёнка: Мосолов Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосолов Петр Иванов
Смерть
Неизвестно