Мумуйдар (Соболь) Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1984
Отец: Соболь Владимир Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.2013
Сын: Мумуйдар Георгий Владиславович
Отец ребёнка: Мумуйдар Владислав Георгиевич
Рождение ребёнка
11.04.2017
Сын: Мумуйдар Максим Владиславович
Отец ребёнка: Мумуйдар Владислав Георгиевич