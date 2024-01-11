Мумуйдар (Соболь) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мумуйдар (Соболь) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Дружковка

Дата рождения

11.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1984

Отец: Соболь Владимир Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мумуйдар Владислав Георгиевич

Рождение ребёнка
04.07.2013

Сын: Мумуйдар Георгий Владиславович

Отец ребёнка: Мумуйдар Владислав Георгиевич

Рождение ребёнка
11.04.2017

Сын: Мумуйдар Максим Владиславович

Отец ребёнка: Мумуйдар Владислав Георгиевич

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