Петроченко Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1983
Дочь: Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Петроченко Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Петроченко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петроченко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Петроченко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петроченко Екатерина
Смерть
Неизвестно