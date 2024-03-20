Петроченко Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроченко Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петроченко Сергей Мефёдович

Мать: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.02.1983

Дочь: Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Петроченко Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Петроченко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Петроченко Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петроченко Екатерина

Смерть
Неизвестно
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