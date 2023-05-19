Майер Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майер Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1990 г.р.
1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1966

Отец: Майер Степан

Мать: Майер Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малушко (Попова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
15.06.1990

Сын: Майер Никита Александрович

Мать ребёнка: Малушко (Попова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
15.06.1990

Сын: Майер Никита Алекмандрович

Мать ребёнка: не указана

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