Майер Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1966
Отец: Майер Степан
Мать: Майер Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малушко (Попова) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
15.06.1990
Сын: Майер Никита Александрович
Мать ребёнка: Малушко (Попова) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
15.06.1990
Сын: Майер Никита Алекмандрович
Мать ребёнка: не указана