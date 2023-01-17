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Одинец Варвара Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

20.06.1800

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафья Савова

Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Одинец Амельян Савов

Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Февронья Савова

Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Одинец Михаил Савов

Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Одинец Деметий (Демьян) Савов

Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинец Сава Иванов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
20.06.1800
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