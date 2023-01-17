Одинец Варвара Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти20.06.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафья Савова
Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Одинец Амельян Савов
Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Февронья Савова
Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Одинец Михаил Савов
Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Одинец Деметий (Демьян) Савов
Отец ребёнка: Одинец Сава Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одинец Сава Иванов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
20.06.1800