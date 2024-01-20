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Никишин Дмитрий Геннадьевич

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Место рождения

Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

17.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1973

Отец: Никишин Геннадий Дмитриевич

Мать: Никишина Любовь Георгиевна

Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина (Киселева) Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
07.04.1992

Сын: Никишин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Никишина (Киселева) Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
03.09.1996

Сын: Никишин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Никишина (Киселева) Наталья Викторовна

Развод
05.03.1999

Жена: Никишина (Киселева) Наталья Викторовна

Искателей, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
13.06.2008

Жена: Никишина (Кокина) Людмила Викторовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.10.2009

Дочь: Никишина Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Никишина (Кокина) Людмила Викторовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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