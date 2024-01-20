Никишин Дмитрий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1992
Сын: Никишин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Никишина (Киселева) Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
03.09.1996
Сын: Никишин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Никишина (Киселева) Наталья Викторовна
Развод
05.03.1999
Искателей, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
13.06.2008
Рождение ребёнка
25.10.2009
Дочь: Никишина Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Никишина (Кокина) Людмила Викторовна