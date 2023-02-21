Мальгина Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мальгина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Мальгин Семен Максимович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мальгин Григорий Семенович
Отец ребёнка: Мальгин Семен Максимович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Мальгин Семен Максимович
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно