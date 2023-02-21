Мальгина Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Агафья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мальгина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Мальгин Семен Максимович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Мальгин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Мальгин Семен Максимович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Мальгин Петр Семенович

Отец ребёнка: Мальгин Семен Максимович

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Семен Максимович

Смерть
Неизвестно
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