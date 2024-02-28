Козлов Стефан Константинович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иванова Козлова Федосья Стефановна
Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1901
Дочь: Козлова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Козлов Василий Степанович
Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1908
Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1911
Дочь: Козлова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Козловв Анна Степановна
Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1917
Сын: Козлов Николай Степанович
Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна
Смерть
1948