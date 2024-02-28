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Козлов Стефан Константинович

Место рождения

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Козлов Константин Дмитриевич

Мать: Козлова Евдокия Федотовна

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иванова Козлова Федосья Стефановна

Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.11.1901

Дочь: Козлова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Козлов Василий Степанович

Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.04.1908

Сын: Козлов Егор Степанович

Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1911

Дочь: Козлова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Козловв Анна Степановна

Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1917

Сын: Козлов Николай Степанович

Мать ребёнка: Козлова Миланья Ивановна

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1948

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