Белоусова Антонина Павловна
Место рожденияХутор Алексиковский, Ново-Николаевский район, Сталинградская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остроухова (Белоусова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Белоусов Иван Николаеаич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно