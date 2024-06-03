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Белоусова Антонина Павловна

Место рождения

Хутор Алексиковский, Ново-Николаевский район, Сталинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остроухова (Белоусова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Белоусов Иван Николаеаич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Иван Николаеаич

Смерть
Неизвестно

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