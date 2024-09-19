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Егоров Иван Александров

Место рождения

Старо, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр Никитин

Мать: Дарья Флорова

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Александра Иванова

Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева

Старо, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Мария Васильева

Рождение ребёнка
26.03.1887

Сын: Егоров Никита Иванов

Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Егоров Петр Иванов

Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева

Рождение ребёнка
08.?.1897

Дочь: Егорова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1900

Сын: Егоров Георгий Иванов

Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Егорова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1903

Сын: Егоров Павел Иванов

Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1906

Сын: Егоров Георгий Иванов

Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Егорова Анна Иванова

Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева

Старо, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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