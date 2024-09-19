Егоров Иван Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр Никитин
Мать: Дарья Флорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Александра Иванова
Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
26.03.1887
Сын: Егоров Никита Иванов
Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
1890
Сын: Егоров Петр Иванов
Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
08.?.1897
Дочь: Егорова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
14.04.1900
Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Егорова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
10.06.1903
Сын: Егоров Павел Иванов
Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
18.04.1906
Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: Егорова Анна Иванова
Мать ребёнка: Егорова Мария Васильева
Смерть
Неизвестно