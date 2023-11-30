Терехов Георгий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Георгий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1926

Дата смерти

08.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова (Мельникова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Мария Ивановна

Смерть
08.02.1987

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