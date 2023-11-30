Терехов Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1926
Дата смерти08.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Мария Ивановна
Смерть
08.02.1987