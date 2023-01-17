Третьяков Павел Петрович
Место рожденияНюландская губерния, Великое княжество Финляндское
Дата рождения24.06.1864
Дата смерти16.04.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Нюландская губерния, Великое княжество Финляндское
Место жительства
С 1881 по 1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1892
Место жительства
С 1918 по 1920
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Место жительства
С 1920
Смерть
16.04.1937