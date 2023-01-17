Третьяков Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Павел Петрович

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Место рождения

Нюландская губерния, Великое княжество Финляндское

Дата рождения

24.06.1864

Дата смерти

16.04.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Нюландская губерния, Великое княжество Финляндское
Место жительства
С 1881 по 1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1892
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1918 по 1920
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Место жительства
С 1920
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
16.04.1937
Тула, город Тула, Тульская область
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