Извеков Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения22.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1900
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Извекова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
10.03.1929
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Извекова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
28.03.1937
Сын: Извеков Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Извекова Екатерина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно