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Извеков Яков Павлович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

22.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1900

Отец: Извеков Павел Кононович

Мать: Селезнева Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Извекова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
10.03.1929

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Извекова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
28.03.1937

Сын: Извеков Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Извекова Екатерина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извекова Екатерина Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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