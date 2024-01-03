Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Артамонов
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Федосья Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Артамонов
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Фекла Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Артамонов
Рождение ребёнка
1724
Сын: Петр Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Артамонов