Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Артамонов

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Федосья Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Артамонов

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Фекла Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Артамонов

Рождение ребёнка
1724

Сын: Петр Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Артамонов

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