Klein (Käfer) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKlein (Käfer) Ida

Klein (Käfer) Ida

Место рождения

Kleefeld/Odessa

Дата рождения

28.11.1909

Дата смерти

06.12.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Kleefeld/Odessa
Бракосочетание
1929

Муж: Klein Eduard

Рождение ребёнка
1932

Сын: Klein Albert

Отец ребёнка: Klein Eduard

Tschigewo, Ukraine
Рождение ребёнка
12.03.1934

Дочь: Nolde Aneta

Отец ребёнка: Klein Eduard

Ратенфельд/Украина/СССР
Рождение ребёнка
24.03.1937

Сын: Klein Jakov

Отец ребёнка: Klein Eduard

Ratenfeld, Ukraine
Смерть
06.12.1975
Lugowoe, Kasachstan
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close