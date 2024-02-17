Klein (Käfer) Ida
Место рожденияKleefeld/Odessa
Дата рождения28.11.1909
Дата смерти06.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1929
Муж: Klein Eduard
Рождение ребёнка
1932
Сын: Klein Albert
Отец ребёнка: Klein Eduard
Tschigewo, Ukraine
Рождение ребёнка
12.03.1934
Дочь: Nolde Aneta
Отец ребёнка: Klein Eduard
Ратенфельд/Украина/СССР
Рождение ребёнка
24.03.1937
Сын: Klein Jakov
Отец ребёнка: Klein Eduard
Ratenfeld, Ukraine
Смерть
06.12.1975
Lugowoe, Kasachstan