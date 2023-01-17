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Зыбин Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1710

Дата смерти

19.08.1757

Пол

Мужской

Отец

До 1695 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710

Отец: Зыбин Ефим Панкратьевич

Мать: Зыбина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.08.1757
Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Гросс-Егерсдорф. в бою. ныне- пос. Междуречье, Калининградская обл., Россия (тогда -вост. Пруссия)
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