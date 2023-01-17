Зыбин Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1710
Дата смерти19.08.1757
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710
Отец: Зыбин Ефим Панкратьевич
Мать: Зыбина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.08.1757
Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Гросс-Егерсдорф. в бою. ныне- пос. Междуречье, Калининградская обл., Россия (тогда -вост. Пруссия)