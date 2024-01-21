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Колесников Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
06.09.2008

Дочь: Колесникова Мария Александровна

Мать ребёнка: Колесникова Анна Александровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.07.2014

Сын: Колесников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Колесникова Анна Александровна

Омск, город Омск, Омская область

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