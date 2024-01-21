Колесников Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.2008
Дочь: Колесникова Мария Александровна
Мать ребёнка: Колесникова Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.07.2014
Сын: Колесников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Колесникова Анна Александровна