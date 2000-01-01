Шляховецкий Меир Йось Хаимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Меир Йось Хаимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Шляховецкий Хаим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шляховецкий Хаим Меирович

Мать ребёнка: Шляховецкая ?

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шляховецкий Гершко Йосифович

Мать ребёнка: Шляховецкая ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляховецкая ?

Смерть
После 1875
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