Шляховецкий Меир Йось Хаимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Шляховецкий Хаим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шляховецкий Хаим Меирович
Мать ребёнка: Шляховецкая ?
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шляховецкий Гершко Йосифович
Мать ребёнка: Шляховецкая ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шляховецкая ?
Смерть
После 1875