Леонгард Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонгард Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лащёнова Марина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.03.1980
Дочь: Самаркина Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.09.1986
Дочь: Леонгард Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1988
Сын: Леонгард Роман Александрович
Отец ребёнка: не указан