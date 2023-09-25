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Леонгард Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонгард Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лащёнова Марина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.03.1980

Дочь: Самаркина Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.09.1986

Дочь: Леонгард Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.1988

Сын: Леонгард Роман Александрович

Отец ребёнка: не указан

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