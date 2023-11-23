Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванов

Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Иван Филиппов

Мать: Ирина Никитина

Василий Иванович (1764 — ?) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда1 Ивана Филипповича. Служил дьячком в селе Никольском Ошаниных Ростовского уезда, а в 1783 году переведен в архиерейс... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.