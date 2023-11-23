Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Иван Филиппов
Мать: Ирина Никитина
Василий Иванович (1764 — ?) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда1 Ивана Филипповича. Служил дьячком в селе Никольском Ошаниных Ростовского уезда, а в 1783 году переведен в архиерейс... Показать все
Смерть
Неизвестно