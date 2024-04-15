Луговская Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1920 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луговской Афанасий Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно