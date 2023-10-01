Яганова Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яганов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
26.04.2011
Дочь: Яганова Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Яганов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
03.01.2013
Отец ребёнка: Яганов Евгений Александрович