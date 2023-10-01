Яганова Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯганова Ольга Анатольевна

Яганова Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.
2013 г.р.

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яганов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
26.04.2011

Дочь: Яганова Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Яганов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
03.01.2013

Сын: Яганов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Яганов Евгений Александрович

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