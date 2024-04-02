Рекшинский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинский Василий

Рекшинский Василий

avatar

Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

23.11.1903

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1903

Отец: Рекшинский Семен

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1903 по 1924
Бракосочетание
1938

Жена: Рекшинская Анна Александровна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Анна Александровна

Донецк
Работа или профессия
С 1939 по 1945
Донецкий политехнический институт
доцент, зав.кафедрой сопротивления материалов
Работа или профессия
С 1948 по 1967
Донецкий политехнический институт
доцент, зав.кафедрой сопротивления материалов
Работа или профессия
Неизвестно
Горьковский автозавод
прораб
Образование
Неизвестно
Москва
аспирантура
Образование
Неизвестно
строительное отделение Нижегородского государственного университета
высшее
Образование
Неизвестно
Семеновская гимназия
среднее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close