Давыдов Тарас Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Давыдов Яков Липатов
Мать: Давыдова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ксения Тарасова
Мать ребёнка: Давыдова Татьяна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино