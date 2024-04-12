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Давыдов Тарас Яковлев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Давыдов Яков Липатов

Мать: Давыдова Евдокия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ксения Тарасова

Мать ребёнка: Давыдова Татьяна Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Татьяна Семенова

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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