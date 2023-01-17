Купряхин Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Сафонова Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1887
Дочь: Игнатова Акилина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1901
Дочь: Купряхина Христина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купряхин Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купряхин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно