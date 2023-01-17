Купряхин Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купряхин Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Сафонова Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.06.1887

Дочь: Игнатова Акилина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1901

Дочь: Купряхина Христина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купряхин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купряхин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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