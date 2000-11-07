Клинков Сергей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлинков Сергей Филиппович

Клинков Сергей Филиппович

avatar

Место рождения

Быстрое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.10.1911

Дата смерти

07.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1911

Отец: Клинков Филипп Петрович

Мать: Клинкова Александра Дмитриевна

Быстрое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1950

Дочь: Лебедева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Клинкова Валентина Вячеславовна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1951

Сын: Клинков Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Клинкова Валентина Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинкова Валентина Вячеславовна

Смерть
07.11.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close