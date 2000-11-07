Клинков Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения03.10.1911
Дата смерти07.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1911
Рождение ребёнка
28.02.1950
Дочь: Лебедева Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Клинкова Валентина Вячеславовна
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1951
Мать ребёнка: Клинкова Валентина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2000