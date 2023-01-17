Шукшин Василий Макарович
Место рождения
Дата рождения25.07.1929
Дата смерти02.10.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929 по 1954
Место жительства
С 1954 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.10.1974
Клетская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область