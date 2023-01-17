Шукшин Василий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шукшин Василий Макарович

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Место рождения

Сростки, Бийский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.07.1929

Дата смерти

02.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Сростки, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1929 по 1954
Сростки, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1954 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.10.1974
Клетская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
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