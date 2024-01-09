Мадьярова Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1972
Рождение ребёнка
19.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воротников Сергей Александрович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.2004
Сын: Мадьяров Артем Русланович
Отец ребёнка: Мадьяров Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мадьяров Руслан