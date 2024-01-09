Мадьярова Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадьярова Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1972

Отец: Колокатов Николай Валентинович

Мать: Колокатова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воротников Сергей Александрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.2004

Сын: Мадьяров Артем Русланович

Отец ребёнка: Мадьяров Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадьяров Руслан

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