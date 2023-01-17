Чернцова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцова Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1878 ст.

Дочь: Чернцова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Чернцов Александр Арсеньевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1880 ст.

Дочь: Чернцова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Чернцов Александр Арсеньевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1881

Дочь: Чернцова Вера Александровна

Отец ребёнка: Чернцов Александр Арсеньевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1883

Сын: Чернцов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Чернцов Александр Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернцов Александр Арсеньевич

Смерть
Неизвестно
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