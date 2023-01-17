Чернцова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1878 ст.
Дочь: Чернцова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Чернцов Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
16.01.1880 ст.
Дочь: Чернцова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Чернцов Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
18.12.1881
Дочь: Чернцова Вера Александровна
Отец ребёнка: Чернцов Александр Арсеньевич
Рождение ребёнка
09.09.1883
Сын: Чернцов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Чернцов Александр Арсеньевич
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно