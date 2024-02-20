Андрусов / Андросов / Семен Семенович
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
28.01.1917
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
25.11.1918
Сын: Андрусов / Андросов / Николай Семенович
Мать ребёнка: Андросова Наталья Михайловна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно