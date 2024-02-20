Андрусов / Андросов / Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов / Андросов / Семен Семенович

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Андрусов / Андросов / Семен Иванович

Мать: Андросова / Андрусова / Евдокия Даниловна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
28.01.1917

Жена: Андросова Наталья Михайловна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Андрусов / Андросов / Николай Семенович

Мать ребёнка: Андросова Наталья Михайловна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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