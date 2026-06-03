Евдокия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Ермолай Калистратович1834 г.р.
Дети
Виноградов Иван Ермолаевич1857 г.р.
Пимен Ермолаевич1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Калистратович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Виноградов Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Калистратович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Пимен Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Калистратович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сергей Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Калистратович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Устинья Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Калистратович

Смерть
Неизвестно

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