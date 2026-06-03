Евдокия Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Ермолай Калистратович1834 г.р.
Дети
Виноградов Иван Ермолаевич1857 г.р.
Пимен Ермолаевич1871 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Виноградов Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Калистратович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Пимен Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Калистратович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сергей Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Калистратович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Устинья Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Калистратович
Смерть
Неизвестно