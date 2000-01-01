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Кислицына Анна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Феодосия Антипиевна

Отец ребёнка: Кислицын Антипа Дементьев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кислицын Иван Антипов

Отец ребёнка: Кислицын Антипа Дементьев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Антипиевна

Отец ребёнка: Кислицын Антипа Дементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Антипа Дементьев

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1784
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