Кислицына Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Феодосия Антипиевна
Отец ребёнка: Кислицын Антипа Дементьев
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Кислицын Антипа Дементьев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Антипиевна
Отец ребёнка: Кислицын Антипа Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1784