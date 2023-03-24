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Jaatinen Mikko Ollinpoika

Место рождения

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

08.02.1798

Дата смерти

12.08.1856

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

1757 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1798

Отец: Jaatinen Olli Ollinpoika

Мать: Jaatinen Kristiina Mickelsdotter

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
19.05.1822

Жена: не указана

Смерть
12.08.1856
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

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