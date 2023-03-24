Jaatinen Mikko Ollinpoika
Место рожденияUusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения08.02.1798
Дата смерти12.08.1856
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1798
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
19.05.1822
Жена: не указана
Смерть
12.08.1856
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя