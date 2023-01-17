Занозин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1883
Дата смерти09.04.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Занозина Миропия Васильевна
Лучинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.04.1953