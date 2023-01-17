Занозин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗанозин Сергей Николаевич

Занозин Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1883

Дата смерти

09.04.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Занозина Миропия Васильевна

Лучинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.04.1953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close