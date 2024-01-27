Кажаралиева (Мисетова) Тамара Сергеевна
Место рожденияс. Комарово, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кажаралиев Алексей Отец Николаевич
Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курский район, х. Соколов