Кажаралиева (Мисетова) Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кажаралиева (Мисетова) Тамара Сергеевна

Место рождения

с. Комарово, Республика Северная Осетия-Алания, Россия

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Комарово, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Рождение ребёнка
11.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кажаралиев Алексей Отец Николаевич

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, Курский район, х. Соколов
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