Перетягин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перетягин Николай

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Место рождения

п.Ким

Дата рождения

25.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1970

Отец: Перетягин Анатолий

Мать: Перетягина Евдокия

п.Ким
Рождение ребёнка
20.05.1987

Дочь: Король-Черных Олеся

Мать ребёнка: Перетягина Галина

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.03.1994

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Перетягина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перетягина Галина

Воркута, Воркута, Республика Коми
Воркута, Россия
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