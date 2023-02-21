Перетягин Николай
Место рожденияп.Ким
Дата рождения25.08.1970
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1970
Отец: Перетягин Анатолий
Мать: Перетягина Евдокия
п.Ким
Рождение ребёнка
20.05.1987
Дочь: Король-Черных Олеся
Мать ребёнка: Перетягина Галина
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.03.1994
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Перетягина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перетягина Галина
Воркута, Воркута, Республика Коми
Воркута, Россия