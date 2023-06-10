Александров Тимофей Александрович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Серафим Тимофеевич
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна
Военная служба
01.01.1941
Можайск, Можайский, Московская область
Призван Можайским РВК
Военная служба
28.05.1943
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
военно-пересыльный пункт
Военная награда
12.01.1944
медаль "За отвагу"
Военная награда
12.01.1944
медаль"За боевые заслуги"
Военная служба
28.08.1944
боевые действия в составе 390 ночного бомбардировочного полк Калининградский и 1-й прибалтийский фронт Стрелок по вооружению
Военная награда
17.03.1945
орден"Красной звезды"
Смерть
Неизвестно