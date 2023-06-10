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Александров Тимофей Александрович

Место рождения

Токтамыж, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Токтамыж, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Серафим Тимофеевич

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна

Военная служба
01.01.1941
Можайск, Можайский, Московская область
Призван Можайским РВК
Военная служба
28.05.1943
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
военно-пересыльный пункт
Военная награда
12.01.1944
медаль "За отвагу"
Военная награда
12.01.1944
медаль"За боевые заслуги"
Военная служба
28.08.1944
боевые действия в составе 390 ночного бомбардировочного полк Калининградский и 1-й прибалтийский фронт Стрелок по вооружению
Военная награда
17.03.1945
орден"Красной звезды"
Смерть
Неизвестно

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