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Татьяна
Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Потап
Около 1735 г.р.
Мать
Василиса Фёдоровна
Около 1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец:
Потап
Мать:
Василиса Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
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