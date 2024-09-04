Остафьев Иван Климонтов
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок / Андреевка то ж
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин собственник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Михайлова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Христина Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Христина Михайлова
Рождение ребёнка
22.01.1875 ст.
Сын: Асташкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Христина Михайлова
Смерть
Неизвестно