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Остафьев Иван Климонтов

Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок / Андреевка то ж

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов

Мать: Анна Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин собственник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Михайлова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Остафьев Яков Иванович

Мать ребёнка: Христина Михайлова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Остафьев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Христина Михайлова

Рождение ребёнка
22.01.1875 ст.

Сын: Асташкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Христина Михайлова

Смерть
Неизвестно

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