Митрофанова (Богомолова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Богомолова) Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1860

Муж: Митрофанов Григорий Агапович

Старо-Шарапская, Новосибирский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1860 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 260
Смерть
Неизвестно

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