Митрофанова (Богомолова) Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1860
Старо-Шарапская, Новосибирский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1860 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 260
Смерть
Неизвестно