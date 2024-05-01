Дудин Иван Федорович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудин Иван Федорович

Место рождения

Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
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Рождение
1857

Отец: Дудин Федор Романович

Мать: не указана

Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудин Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1876

Сын: Дудин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
1884

Сын: Дудин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Россия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Чепайкина (Дудина) Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Дудин Иван Иванович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Дудин Иван Иванович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дудин Павел Иванович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дудин Федор Иванович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бродникова (Дудина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дудин Илья Иванович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мошкина (Дудин) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Россия д.Романовка
Смерть
Неизвестно
Россия, Томская обл., д. Романовка

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