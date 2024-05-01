Дудин Иван Федорович
Место рожденияВятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1857
Отец: Дудин Федор Романович
Мать: не указана
Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудин Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Вятская губерния, Уржумский уезд, Косолаповская волость,Зашижемское общество, д. Малое Онучино
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Россия, Вятская губерния, Уржумский уезд, с. Зашижимское
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Чепайкина (Дудина) Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1892
Сын: Дудин Иван Иванович
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1895
Сын: Дудин Иван Иванович
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дудин Павел Иванович
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дудин Федор Иванович
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Вятская губерния Уржумский уезд
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бродникова (Дудина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дудин Илья Иванович
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мошкина (Дудин) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Россия д.Романовка
Смерть
Неизвестно
Россия, Томская обл., д. Романовка