Дрисс Иоганнес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрисс Иоганнес

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрисс (Остертаг) Маргарета

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дрисс Адам Иоганнесович

Мать ребёнка: Дрисс (Остертаг) Маргарета

Рождение ребёнка
14.10.1875

Сын: Дрисс Иоганн Филипп

Мать ребёнка: Дрисс (Остертаг) Маргарета

Рождение ребёнка
21.06.1878

Сын: Дрисс Конрад Иоганнесович

Мать ребёнка: Дрисс (Остертаг) Маргарета

Смерть
Неизвестно

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