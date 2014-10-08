Хоробрых Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоробрых Софья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2014

Отец: Пеньков Сергей Владимирович

Мать: Хоробрых Марина Николаевна

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