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Хоробрых Софья Сергеевна
Хоробрых Софья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.2014
Пол
Женский
Отец
Пеньков Сергей Владимирович
1974 г.р.
Мать
Хоробрых (Яблонская) Марина Николаевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2014
Отец:
Пеньков Сергей Владимирович
Мать:
Хоробрых Марина Николаевна
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