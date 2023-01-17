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Табунова Евдокия Кирьяновна
Табунова Евдокия Кирьяновна
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Место рождения
Витебск
, Витебская область
Дата рождения
1899
Дата смерти
1968
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебск
, Витебская область
Смерть
1968
Витебск
, Витебская область
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