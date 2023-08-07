Русаков Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1924
Дата смерти28.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924
Рождение ребёнка
25.01.1954
Сын: Русаков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Русакова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
30.05.1957
Дочь: Русакова Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Русакова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
30.05.1962
Дочь: Русакова Инна Михайловна
Мать ребёнка: Русакова Анастасия Михайловна
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1978