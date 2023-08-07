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Русаков Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1924

Дата смерти

28.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924

Отец: Русаков Федор Степанович

Мать: Русакова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1954

Сын: Русаков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Русакова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
30.05.1957

Дочь: Русакова Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Русакова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
30.05.1962

Дочь: Русакова Инна Михайловна

Мать ребёнка: Русакова Анастасия Михайловна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Анастасия Михайловна

Смерть
28.02.1978
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